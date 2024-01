Diplomatie : premier entretien téléphonique entre Cho Tae-yul et Antony Blinken

Photo : YONHAP News

Le nouveau ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Cho Tae-yul, est entré en fonction jeudi. Il a confirmé la coopération étroite de la Corée du Sud avec les États-Unis concernant la Corée du Nord. Et ce, lors de sa première conversation téléphonique avec le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken.Lors de cet appel, les deux hommes politiques ont partagé leurs évaluations et leurs préoccupations concernant les menaces nord-coréennes. Ils ont également condamné fermement le développement illégal d'armes nucléaires et de missiles par Pyongyang, ainsi que ses provocations et son soutien militaire à Moscou. Ensuite, ils ont convenu de renforcer l'efficacité des mesures de dissuasion étendue à l'encontre du régime de Kim Jong-un. Pour ce faire, ils ont réitéré leur volonté de consolider leur collaboration sur la scène internationale. Naturellement, le groupe consultatif nucléaire (NCG) sud-coréano-américain et le Groupe stratégique et consultatif sur la dissuasion élargie (EDSCG) ont été mentionnés.En outre, Cho et Blinken ont convenu de répondre fermement à toute provocation du pays communiste pour préserver la paix et la stabilité de la péninsule coréenne sur la base de la coopération Séoul-Washington-Tokyo. A cette fin, ils ont également consenti à promouvoir la stricte mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies par la communauté internationale.Le secrétaire d'État, pour sa part, a félicité le nouveau ministre pour sa prise de fonctions et a manifesté sa volonté de travailler ensemble afin de renforcer l'alliance entre les deux pays. Il a également espéré que le chef de la diplomatie sud-coréenne puisse visiter les États-Unis. Objectif : avoir des discussions approfondies sur le renforcement de l’alliance bilatérale et de la coopération tripartite.