Washington sanctionne trois entreprises et un individu russes liés aux transferts de missiles nord-coréens vers la Russie

Photo : YONHAP News

Washington a sanctionné trois entreprises et un individu russes liés aux transferts de missiles balistiques nord-coréens vers la Russie. Cette mesure intervient alors que Moscou aurait utilisé ces armes pour attaquer l’Ukraine.Le secrétaire d’Etat américain l’a annoncée, ce matin, dans une déclaration. Les sanctionnés sont les suivants : la compagnie aérienne nationale, la 224e unité aérienne, son patron Vladimir Vladimirovich Mikeichik, le complexe d'armement avancé et de recherche de Vladimirovka (VAWARC) et enfin, le site d'essais de missiles d'Ashuluk.Parallèlement, le département d'Etat a annoncé le gel des avoirs de quatre avions appartenant au Commandement du transport aérien de l'armée russe (VTA). Ces appareils auraient été impliqués dans le transfert de missiles balistiques nord-coréens et de cargaisons connexes en novembre et décembre 2023.Antony Blinken a fait savoir que les Etats-Unis surveillaient de près tout soutien que Moscou continue de fournir à Pyongyang en échange d'armes. Il a également déclaré que Washington utiliserait tous les moyens disponibles pour identifier et sanctionner les individus et les organisations impliqués dans les transactions d'armes entre eux.