Zelensky : la Russie aurait reçu plus d'un million de munitions de la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a déclaré que la Russie aurait reçu plus d'un million de munitions de la part de Corée du Nord et qu'elle serait en négociation pour acheter des missiles iraniens.Ces propos ont été tenus, hier, à Tallinn en Estonie. Le chef de l’Etat en guerre effectue actuellement une visite dans les trois pays baltes.En effet, Washington a récemment confirmé que Pyongyang avait fourni à Moscou des plates-formes de lancement de missiles balistiques et quelques dizaines de missiles. Il a également fait savoir, le 6 janvier, que plusieurs missiles nord-coréens avaient été lancés vers l'Ukraine.Par ailleurs, selon un rapport de Kyodo News d’aujourd’hui, Kyiv aurait identifié les missiles lancés par la Russie sur son territoire, le 2 janvier, comme étant des armes balistiques de courte portée nord-coréens de type « KN-23 ». D’après les analyses des autorités ukrainiennes, la comparaison des débris de ces missiles avec des images vidéo du KN-23 a révélé plusieurs aspects identiques. Ces images ont été prises lors de la visite du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un dans des installations liées à ces différents armements.Un responsable du gouvernement ukrainien a affirmé qu'il était certain que la Russie avait aussi acquis des équipements connexes de la Corée du Nord. Car il semble impossible pour le Kremlin de tirer des KN-23 avec ses propres installations de lancement.