EPU : Séoul partage, en amont, des questions sur les réfugiés nord-coréens à Pékin

Photo : YONHAP News

Alors que les Nations Unies prévoient un Examen périodique universel (EPU) sur la situation des droits de l’Homme en Chine, la Corée du Sud a envoyé hier des questions écrites à cette dernière. C’est ce qu’a annoncé le ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Cho Tae-yul.Les interrogatoires concernent notamment les procédures de demande d'asile accessibles aux déserteurs originaires de l'étranger, y compris la Corée du Nord, ainsi que les mesures de protection des transfuges féminines venant de l’étranger contre toute forme d’exploitation. Pour ne citer qu’eux, le trafic des êtres humains et le mariage forcé.Lancé en 2008, l’EPU consiste à passer en revue périodiquement les réalisations de l’ensemble des 193 Etats de l’Onu dans le domaine des droits de l’Homme. Jusqu’à présent, tous les pays membres en ont fait l’objet de l’examen trois fois. C’est la première fois que Séoul remet des questions en amont à Pékin. Un responsable du ministère a expliqué avoir pris en considération différentes opinions à l’étranger sur les réfugiés nord-coréens.Le gouvernement sud-coréen envisage également d’évoquer ce sujet lors de la séance interrogatoire qui se tiendra le 23 janvier à Genève en Suisse. Il devrait aborder également la répression des minorités ethniques au Xinjiang et au Tibet, la surveillance des civils et la liberté d'expression.En 2018, lors du dernier EPU concernant l’empire du Milieu, l’ancienne administration de Moon Jae-in n’avait pas posé de questions concernant les transfuges nord-coréens.