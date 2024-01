L’Iran saisit un pétrolier américain dans le détroit d'Ormuz

Photo : YONHAP News

L'agence de presse d'Iran, Tasnim, a rapporté la saisie du pétrolier américain Saint Nikolas. Ce serait la Marine du pays persan qui l’aurait immobilisé.La capture a eu lieu dans le détroit d'Ormuz. Il s’agit d’un passage clé pour le transport du pétrole des principaux pays producteurs tels que l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, l'Iran et l'Irak. Un tiers du gaz naturel mondial et un sixième du pétrole y passent. Selon Tasnim, cette saisie a été effectuée en vertu d'un ordre du tribunal : le pétrolier aurait volé du pétrole iranien pour le fournir aux Etats-Unis.La société britannique de sécurité maritime, Ambrey, a rapporté que six hommes armés en tenue militaire étaient montés à bord du pétrolier. Selon elles, le dispositif d'identification automatique du navire a été désactivé. L’agence de sécurité maritime britannique (UKMTO) a également raconté une situation similaire.Le pétrolier avait, à son bord, dix-neuf membres d'équipage, dont un Grec et dix-huit Philippins. Apparemment, ce navire avait déjà été intercepté l’année dernière par les autorités américaines. Il aurait chargé 980 000 barils de pétrole brut iranien faisant l’objet de sanctions. Cette fois-ci, les États-Unis ont immédiatement appelé à la libération du navire.Avec la tension grandissante en mer Rouge, puis dans le détroit d'Ormuz, le transport maritime est inévitablement affecté. La guerre entre Israël et le Hamas en octobre de l'année dernière, a amené les rebelles houthis du Yémen, soutenus probablement par l'Iran, à attaquer plus de 30 fois des navires traversant la mer Rouge.