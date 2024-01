Onu : Séoul rejoint la déclaration conjointe sur le climat, la paix et la sécurité

Photo : YONHAP News

La mission permanente de la Corée du Sud auprès des Nations Unies a rejoint la Déclaration conjointe sur le climat, la paix et la sécurité. C’est la première démarche dans laquelle elle se lance concernant la sécurité climatique depuis le début de son mandat de membre non permanent du Conseil de sécurité. Les dix pays signataires, y compris désormais Séoul, coopéreront afin d’inclure ces sujets dans les activités et les documents du conseil. Lancé en mars dernier, ce rassemblement compte notamment les Etats-Unis, le Royaume Uni et la France.La mission sud-coréenne compte aider le conseil onusien à faire face aux répercussions du changement climatique sur la sécurité internationale de façon systématique et pragmatique.L'ambassadeur Hwang Joon-kook a pris part, hier après-midi, à une conférence de presse avec les représentants des autres Etats signataires. Elle s’est tenue peu de temps avant la réunion officielle de l’Onu consacrée à l'Afrique du Sud et au Sahel.Les participants ont exprimé leur profonde préoccupation sur les effets néfastes du réchauffement planétaire sur la paix et la sécurité dans ces régions et a appelé à la mise en place de mesures d’urgence.