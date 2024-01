Guerre en Ukraine : la Russie aurait utilisé des missiles « Iskander nord-coréen »

Photo : YONHAP News

Kyiv estime qu’un missile balistique à courte portée que Moscou a utilisé contre elle est un KN-23, appelé communément « Iskander version nord-coréenne ». Selon l’agence de presse japonaise Kyodo News, il a tiré cette conclusion après avoir analysé les débris d’un projectile tiré vers Kharkiv. Le diamètre de l’engin, le nombre et la localisation de ses boulons, ainsi que son système de guidage correspondaient en grande partie à ceux produits au nord du 38e parallèle.Un officiel ukrainien a indiqué que la Corée du Nord semble avoir transmis également un dispositif de lancement de missile à sa voisine russe, compte tenu de l’incompatibilité de ses équipements avec les KN-23.Par ailleurs, Washington a sanctionné trois entités et une personne russes impliquées dans la livraison d’armes nord-coréennes à Moscou. D’après le département d’Etat, deux avions de fret d’une compagnie aérienne nationale sont intervenus dans le transport des missiles balistiques en novembre et décembre derniers. Antony Blinken a déclaré mobiliser tous les moyens disponibles pour identifier les organismes et les individus concernés.L'ambassadeur de Corée du Nord auprès des Nations unies (ONU), Kim Song, a tout de suite répliqué en qualifiant l’allocution des Etats-Unis d’infondée, dans un discours publié hier soir. Quant au représentant russe, il a également réfuté le reproche qui lui est fait du fait de l’absence de preuve lors de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies organisée le 10 janvier.