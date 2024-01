Séoul : la transaction d’armes entre Pyongyang et Moscou est évidente

Photo : YONHAP News

Alors que Pyongyang a nié l’accusation selon laquelle Moscou utiliserait des missiles nord-coréens dans sa guerre contre Kyiv, Séoul a rapidement réagi. « On ne peut pas couvrir le ciel avec la paume de la main ». Ce sont les mots de la porte-parole adjointe du ministère de la Réunification qui a déclaré, ce matin, dans un briefing que, malgré le déni évident dont la communauté internationale avait fait preuve, la transaction des armes entre la Corée du Nord et la Russie était évidente.Kim In-ae a affirmé que de telles pratiques commerciales violent les sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et va à l’encontre des normes de la communauté internationale, exhortant à sa suspension immédiate.Pour rappel, la Russie a reçu un grand nombre de reproches lors de la réunion du conseil onusien qui s’est tenu le 10 janvier. La raison : elle utiliserait des projectiles venus du nord du 38e parallèle dans sa guerre contre l’Ukraine. L'ambassadeur de Corée du Nord auprès des Nations unies (ONU), Kim Song, a tout de suite déclaré à l'agence de presse nord-coréenne, la KCNA, qu’il n’était pas nécessaire de répondre systématiquement aux critiques infondées de ses ennemis.