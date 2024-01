Travail forcé : Cho Tae-yul appelle à la participation aux dons des entreprises nipponnes

Photo : YONHAP News

Le ministre des Affaires étrangères souhaiterait que les entreprises japonaises responsables du travail forcé au Japon pendant la Seconde guerre mondiale participent aux efforts de dédommagement les victimes. Cho Tae-yul a tenu ce propos ce matin, en répondant à une question concernant la durabilité du projet de l’indemnisation par un tiers. Et ce, lors de sa première conférence de presse après son entrée en fonction.L’officiel a déclaré que c’était la seule solution pour régler le problème de la mobilisation forcée, même s’il y avait quelques difficultés à surmonter. Cette méthode consiste à verser les dommages-intérêts grâce aux dons des secteurs privés des deux pays, par l’intermédiaire d’une fondation compétente. Au fur et à mesure, de plus en plus de victimes sont reconnues par la justice. Alors actuellement, les ressources manquent et aucune société nipponne ne prend part à la donation. En particulier, aucune entreprise responsable du travail forcé.Par ailleurs, le chef de la diplomatie a souhaité que le président chinois visite la Corée du Sud dans les plus brefs délais, sans rapport avec le dossier du sommet trilatéral entre Séoul, Pékin et Tokyo. Il a expliqué que la perception mutuelle des habitants des deux nations s’est aggravée ces dernières années, et que peu de signe d’amélioration est visible.En ce qui concerne la relation avec la Russie, Cho a affirmé que le plus grand défi à relever était de protéger les citoyens et les entreprises sud-coréens des répercussions de la guerre en Ukraine.