L’économie sud-coréenne se redresse, mais pas dans tous les secteurs

Photo : YONHAP News

Les signes encourageants de reprise économique se multiplient en Corée du Sud, mais le rythme de rétablissement varie selon le domaine. C’est ce qu’a affirmé un rapport sur les tendances économiques, publié aujourd’hui, par le ministère l'Economie et des Finances. Il a ainsi affiché ses préoccupations quant au ralentissement de la consommation privée et des investissements dans la construction.Au troisième trimestre de l’année dernière, la consommation du secteur privé a augmenté de 0,3 % par rapport au trimestre précédent. Mais au deuxième trimestre, elle a rétrécie de 0,1 %. Quant à la vente au détail, elle a reculé de 2,6 % au troisième trimestre.En ce qui concerne la valeur de la construction achevée, l’indice représentant l’activité du secteur du BTP, elle a baissé de 4,1 % en novembre en glissement mensuel. La raison : la diminution des performances dans les travaux de construction et de génie civil.En revanche, les exportations ont connu une embellie, progressant de 5,1 % en décembre en glissement annuel pour atteindre 57,66 milliards de dollars. Le montant journalier moyen a grimpé de 14,5 %. Parmi quinze articles clé, huit ont enregistré une hausse de leur exportation, y compris les navires, les automobiles et les semi-conducteurs.S’agissant de l’inflation, elle a augmenté de 3,2 % en décembre. C’est similaire avec le mois de novembre 2023. Ceci est notamment dû à la régression des prix de pétrole et des produits alimentaires transformés, causée par la baisse des cours du baril et les événements de rabais.