Pyongyang a lancé, aujourd'hui, un missile balistique non identifié en direction de la mer de l'Est qui sépare les deux Corées et le Japon. C'est ce qu’a annoncé, cet après-midi, l’état-major interarmées sud-coréen (JCS) à travers un SMS envoyé aux journalistes. La nature de l’engin n’a cependant pas été communiqué.Au Japon, le ministère de la Défense a également déclaré que la Corée du Nord avait tiré un projectile, possiblement un missile balistique.