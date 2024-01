Pyongyang lance un missile balistique à moyenne portée vers la mer de l’Est

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a lancé, aujourd’hui, un missile balistique à moyenne portée vers la mer de l'Est. Selon l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), le tir a été effectué vers 14h55 depuis Pyongyang, sa capitale, en direction de la mer qui sépare la péninsule coréenne et l’archipel japonais.Au Sud, l’armée a aussitôt commencé à suivre le moindre mouvement en provenance du nord du 38e parallèle. Elle analyse aussi, en étroite collaboration avec les autorités militaires américaines et japonaises, la nature, la portée ainsi que la vitesse exactes du projectile.A Tokyo, le ministère nippon de la Défense a également déclaré que Pyongyang avait tiré, ce dimanche après-midi, un projectile, possiblement un missile balistique. Avant d’ajouter que ce dernier semble être tombé en dehors de la zone économique exclusive du Japon.Notons qu’il s’agit de la première provocation balistique de 2024 du régime de Kim Jong-un. Les dernières remontent aux 17 et 18 décembre derniers. Le deuxième jour, c’était un ICBM.