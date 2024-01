La ministre nord-coréenne des Affaires étrangères se rend en Russie

Photo : YONHAP News

Une délégation nord-coréenne dirigée par la ministre des Affaires étrangères, Choe Son-hui, est partie hier de Pyongyang et est arrivée aujourd'hui à Moscou, sur l'invitation de son homologue russe Sergueï Lavrov. Il s'agit du premier déplacement de Choe en Russie depuis sa prise de fonction en juin 2022.Selon l'agence de presse officielle du pays communiste, la KCNA, le vice-ministre des Affaires étrangères Park Chol-jun, l'ambassadeur russe par intérim Vladimir Topekha et le chargé militaire Valery Isayenko, de l'Ambassade de Russie à Pyongyang, sont présents.Lors de la visite, qui se déroulera sur trois jours, jusqu’à mercredi, la cheffe de la diplomatie nord-coréenne s'entretiendra avec son homologue russe pour renforcer la coopération bilatérale. Les yeux seront surtout rivés sur le sujet de leurs discussions. En effet, il est fort à parier qu’ils échangeront sur les transactions d'armes entre deux nations.Les pays occidentaux, dont les Etats-Unis, ont effectivement condamné récemment Pyongyang pour avoir fourni du matériel militaire à Moscou. Les deux alliées, de leur côté, continuent de nier en bloc ces allégations.Par ailleurs, Choe et Lavrov pourraient discuter d'une éventuelle visite du président russe en Corée du Nord. Cela ferait, en effet, échos à des événements survenus en septembre dernier. Kim III s’était rendu en Russie et avait rencontré Vladimir Poutine. Ils avaient alors parlé d’une rencontre en Corée du Nord prochainement. A voir si, à l’issu de la visite de la ministre, une date sera fixée, ou non.