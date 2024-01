Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, il fait beau en Corée du Sud. Aucun nuage de viendra assombrir ce début de semaine.Côté températures, ce matin, il fait froid. Séoul, Suwon et Daejeon enregistrent -7°C. Il fait entre -6 et -3°C dans le Jeolla, et entre -3 et 0°C sur la côte est. L’île méridionale de Jeju enregistre la maximale avec 4°C.Cet après-midi, Météo-Corée conseille de rester couvert, malgré un mercure qui grimpe dans le positif. Il fera 1°C dans la capitale, 4°C à Jeonju en plus généralement dans le Jeolla. Il fera 6°C à Gangneung, 9°C à Busan et 11°C à Jeju.