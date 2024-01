Séoul-Washington-Tokyo : le tir de Pyongyang est une menace pour la paix de la péninsule

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon ont condamné, ensemble, le tir d'un missile balistique à portée intermédiaire de la Corée du Nord.Selon le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, le négociateur nucléaire Kim Gunn, et ses homologues américaine et japonais, Jung Park et Hiroyuki Namazu, ont eu hier une réunion tripartite téléphonique pour échanger à propos du tir nord-coréen. Ce dernier est survenu quelques jours après seulement des exercices d’artillerie à munitions réelles par le régime communiste.Les trois diplomates ont souligné que le dernier tir avait bien montré que les provocations balistiques nord-coréennes menaçaient la stabilité régionale. Ils ont ensuite réaffirmé que ces dernières ne feraient que renforcer leur coopération sécuritaire et la collaboration internationale dans le dossier du royaume ermite.Les trois négociateurs nucléaires ont également condamné la fourniture de missiles par Pyongyang à Moscou, qui déstabilise le système de non-prolifération international. Ils se sont ainsi engagés à répondre de manière commune au rapprochement entre les deux pays communistes.En parallèle, en effet, la cheffe de la diplomatie nord-coréenne, Choe Son-hui, arrivera aujourd’hui à Moscou pour une visite de trois jours, durant laquelle elle s'entretiendra avec son homologue russe Sergueï Lavrov pour consolider la coopération bilatérale.Pour rappel, la Corée du Nord a lancé hier à 14h55 un IRBM depuis Pyongyang vers la mer de l'Est, qui sépare la péninsule coréenne et l'archipel japonais. Et elle a annoncé aujourd'hui que le tir de ce missile hypersonique au combustible solide était un succès.