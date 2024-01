Pyongyang procède au tir d'essai d'un IRBM hypersonique à combustible solide

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a effectué, hier, son premier tir de missile balistique de l’année 2024. Il a été lancé depuis Pyongyang vers la Mer de l’Est. La dernière provocation du royaume ermite remontait au 18 décembre dernier.L'Agence centrale de presse nord-coréenne (KCNA) a annoncé la réussite du tir, qui serait un missile balistique à porté intermédiaire, appelé IRBM, hypersonique à combustible solide. Il aurait été chargé d'une ogive contrôlée et manœuvrable.Les Forces de missiles stratégiques du pays communiste ont fait savoir que le tir d'hier n'avait aucun rapport avec la situation géopolitique régionale, avant d'ajouter qu’il s’était déroulé dans le cadre des activités régulières du pays pour développer ses armes.Hier, l’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a, de son côté, annoncé que le tir avait été effectué vers 14h55 depuis Pyongyang en direction de la mer de l'Est. Géographiquement, cette dernière sépare la péninsule coréenne de l’archipel japonais. L'engin a parcouru environ 1 000 km. Selon le ministère japonais de la Défense, son altitude maximale a dépassé les 50 km et le projectile est ensuite tombé en dehors de la zone économique exclusive (ZEE) de l’archipel.Mais cela était prévisible. En effet, des préparatifs en vue d’une nouvelle expérience balistique avaient été détectés au nord du 38e parallèle depuis l'annonce, en novembre dernier par Pyongyang, du test réussi de lancement d’un ICBM.Quelques explication techniques : un IRBM a une portée telle qu’il peut atteindre les bases militaires arrières du commandement des Nations unies ainsi que les bases américaines situées au Japon et à Guam. De plus, un IRBM à combustible solide peut être lancé de n'importe où, n'importe quand. C’est donc un grand avantage stratégique pour le régime de Kim III qui augmente ainsi sa capacité de surprise.Le JCS a condamné, via son responsable de la communication Lee Seong-jun, le tir nord-coréen d'hier, qui constitue une menace pour la paix et la sécurité de la péninsule.