CES : la Corée du Sud signe pour 120 millions de dollars de contrats

L’édition 2024 du Consumer Electronics Show (CES), le plus grand salon mondial de la technologie, sera un grand succès pour les entreprises sud-coréennes.Selon le ministère sud-coréen de l'Industrie, du Commerce extérieur et de l'Energie, les firmes participantes du pays du Matin clair ont conclu des contrats dont le montant cumulé atteindrait 120 millions de dollars, un record. Les échanges interentreprises représentent, d'ailleurs, pas moins de 400 millions de dollars. Une autre belle prouesse réside dans le nombre d'entreprises sud-coréennes qui ont participé à l'événement : 443.D'après le ministère, beaucoup de visiteurs se sont intéressés à technologies du pays du Matin clair, liées à l'intelligence artificielle, à la mobilité et à la santé intelligente. Six entreprises en la matière ont signé des mémorandums d'entente en fourniture ou de collaboration technologique, dont la valeur est de 8 millions de dollars.Le ministre de l'Industrie, Ahn Duk-geun, a annoncé son intention d'élargir la participation sud-coréenne aux salons internationaux dont MWC, le congrès mondial de la téléphonie mobile.Yu Jeong-yeol, le président du Kotra, l'Agence nationale pour la promotion du commerce extérieur et des investissements, s'est, de son côté, engagé à ne pas compter ses efforts pour que la participation des firmes sud-coréennes au CES donne des résultats tangibles. Il a ainsi promis davantage de soutien aux consultations en visioconférence et à la reprise de contact des potentiels acheteurs, entre autres.