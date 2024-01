Nouvel an lunaire : Séoul va débloquer 39 000 milliards de wons pour les petits commerçants et industriels

Photo : YONHAP News

Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), le parti au pouvoir, et le gouvernement, ont décidé de débloquer pas moins de 39 000 milliards de wons, ou 27 milliards d’euros, pour soutenir les petits commerçants et industriels, ainsi que les PME. Ils ont discuté des moyens d’aide lors d’une réunion tenue ce matin à l’approche du Nouvel an lunaire.Dans ce cadre, le Bureau présidentiel de Yongsan fournira seize produits de saison pendant les vacances du Nouvel an lunaire. Pour ces articles, il prévoit d’augmenter les taux de réduction jusqu’à 30 %, contre 20 % actuellement. Environ 400 000 entrepreneurs individuels pourront bénéficier d’un allégement de leurs intérêts allant jusqu’à 1,5 million de wons, soit 1 035 euros. Les péages seront également gratuits sur les autoroutes. Le porte-parole du PPP, Park Jeong-ha, a déclaré que le gouvernement fournirait des fonds d’une ampleur historique aux petits commerçants et industriels.Le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Energie a examiné, de son côté, l’offre et la demande du pétrole et du gaz sur fond d’événements politiques instables au Moyen-Orient. Il a aussi appelé les entreprises de raffinerie à agir pour que la hausse des cours du pétrole ne pèse pas trop sur les sud-Coréens. Son deuxième vice-ministre, Choe Nam-ho, a rappelé que le pays du Matin clair dépend du Moyen-Orient pour près de 70 % de ses importations d’or noir.