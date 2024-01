Semi-conducteurs : Séoul va construire le plus grand foyer de production au monde

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a annoncé son plan de développement de son industrie des semi-conducteurs. Une enveloppe de 622 000 milliards de wons, l’équivalent de 430 milliards d’euros, sera dédiée au projet. Objectif : créer le plus grand foyer de production de semi-conducteurs au monde.Le président de la République a présidé, ce matin, une réunion sur la vie du peuple à l’Université de Sungkyunkwan, à Séoul. Il a fait part de son ambition de construire une méga-usine dans le sud de la province de Gyeonggi. S’étendant sur une surface de 20 millions de mètres carrés, ce complexe industriel accueillera des entreprises et des institutions spécialisées dans le domaine des semi-conducteurs.Ce projet consiste à construire, au total, seize espaces de production de semi-conducteurs à l’aide d’investissements dirigés notamment par le secteur privé. Selon le gouvernement, le lancement de ce complexe permettra de créer environ 34,6 millions d’emplois directs et indirects.Pour atteindre ces objectifs, Séoul a élargi l’étendue de sa production de technologies stratégiques nationale liée aux semi-conducteurs. Cette dernière fait d’ailleurs l’objet de déduction fiscale. Séoul a aussi fait savoir qu’il augmentera la capacité d’indépendance des chaînes d’approvisionnement jusqu’à 50 % d’ici 2030. Avant d’ajouter qu’il a pour objectif de d’augmenter à dix le nombre d’entreprises ayant un chiffre d’affaires supérieur à 1 000 milliards de wons, soit 690 millions d’euros. Actuellement, elles sont au nombre de quatre. Le pays du Matin clair prévoit également de développer des entreprises « fabless », spécialisées dans la conception des semi-conducteurs.Enfin, Yoon a proposé de nouveaux moyens de formation de talents, en coopération avec les universités et les entreprises. Il a aussi promis d'approuver le plus rapidement possible les projets d'investissement, afin de ne pas retarder le projet.