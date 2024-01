Les forces armées sud-coréennes introduisent un système de surveillance d'IA à la frontière

Photo : YONHAP News

Les forces armées sud-coréennes introduisent un système de surveillance basé sur l'intelligence artificielle le long de la ligne de front face à la Corée du Nord. Ce projet pilote débutera au cours du second semestre de cette année.Dans la zone souterraine où l'électricité, les lignes de communication ou encore les conduites de gaz sont installées en concentration, des robots de surveillance mobiles, équipés de caméras et de dispositifs de détection de chaleur, se déplacent le long des rails.En cas de signes anormaux tels qu'un incendie, le système d'intelligence artificielle affiche immédiatement une alerte sur le moniteur.À 10 km de la ligne de démarcation militaire, des rails ont également été installés le long de la clôture frontalière, avec des robots de surveillance mobiles équipés de caméras haute résolution surveillant la zone en continu, 24 heures sur 24.Les mouvements discrets dans les zones montagneuses sont surveillés par un radar capable de pénétrer les buissons. Toutes les informations, y compris les positions des radars de proximité, des caméras thermiques et même des radars infrarouges TOD, sont collectées dans ce que l'on appelle le « Centre d'IA de la frontière ».Au centre de surveillance équipé d'un mur vidéo, trois personnes assises en première ligne sont responsables de surveiller chacune une zone frontalière de trois kilomètres, tandis que dans la ligne arrière, des équipements de pointe sont exploités. L'identification des signaux de première et deuxième catégorie est prise en charge par l'intelligence artificielle.À partir de juillet 2024, l'armée prévoit de former l'intelligence artificielle avec plus de 2 millions de données, y compris des vidéos de la région frontalière, des mouvements d'animaux, des tenues et des déplacements des soldats.Elle examinera la possibilité de pallier aux incapacités du système de surveillance précédent, qui dépendait du personnel, tout en faisant face au problème de pénurie de troupes dû à la diminution de la population.Le colonel Kim Kyung-seop, chef de l'équipe de transition des opérations de défense basées sur l'IA du ministère de la Défense, a déclaré que l’Armée est en train de vérifier si, au cours des dix-huit prochains mois, elle pourra valider la possibilité de surveiller une zone équivalente à celle d'une compagnie (1GOP) le long de la ligne de front, en prévision des changements futurs dans l'environnement de défense.