Photo : YONHAP News

Le soleil brille sur le pays du Matin clair ce mardi. Cependant, il fait froid sur la route pour aller travailler.Ce matin, il fait -10°C, la minimale, à Chuncheon. Séoul, Suwon, Daejon et Jeonju enregistrent, quant à elles, -7°C. Sur la côte est, le mercure varie entre -3 et -1°C. La maximale est pour l’île méridionale de Jeju avec 4°C.Cet après-midi, malgré quelques nuages, le soleil continuera de briller. Les températures s’adouciront quelque peu. Il fera 4°C dans tout le quart nord-ouest du pays, 5°C à Daejeon et Jeonju et 6°C à Andong. Le mercure montera jusqu’à 8°C à Daegu, Yeosu et Gwangju, et même jusqu’à 10°C à Busan.