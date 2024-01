Kim Jong-un appelle à définir la Corée du Sud comme le pays le plus hostile dans la Constitution

Photo : YONHAP News

Pyongyang continue de durcir le ton envers Séoul. Kim Jong-un veut réviser, cette fois, la Constitution et y définir la Corée du Sud comme l’Etat le plus hostile à son pays.A en croire l’information relayée aujourd’hui par la KCNA, l’agence de presse officielle du pays communiste, le dirigeant suprême a invoqué cette « nécessité » dans son discours de politique générale devant l’Assemblée populaire générale (APS), réunie hier.Selon lui, « il faut absolument abandonner ce vieux concept contradictoire selon lequel le Sud est un partenaire de réconciliation et de réunification et que les sud-Coréens sont des compatriotes ». Il a ensuite appelé à préparer « des mesures législatives » destinées à statuer correctement le territoire sur lequel le Nord doit exercer sa souveraineté. Cela, afin de rester en contradiction avec la disposition de la Constitution de son voisin du Sud. En effet, ce dernier définit la péninsule entière et ses îles comme un seul et même territoire.Toujours devant le Parlement, l’homme fort de Pyongyang a affirmé qu’« en cas de guerre entre les deux parties, il est important d’occuper entièrement le Sud, de l’anéantir et de l’incorporer au régime du Nord ». Il a aussi lancé l’idée d’inscrire dans la Constitution amendée l’arrêt de l’utilisation des termes faisant référence à de bonnes relations. Les deux nations ne doivent, selon lui, plus être considérées comme des compatriotes. A cela s’ajoute la suppression dans les actuelles lois fondamentales des expressions comme « réunification pacifique » ou « grande cohésion nationale ».Le numéro un nord-coréen a également exhorté l’APS à en débattre au cours de sa prochaine réunion. Hier, ses députés ont, par ailleurs, décidé de fermer les organes chargés du dialogue, des négociations ou de la coopération avec la Corée du Sud.Autre décision prise le même jour. Elle concerne le budget de l’Etat. Les élus se sont mis d’accord pour augmenter cette année les dépenses publiques de 3,4 % par rapport à 2023, et d’en consacrer 44,5 % au développement économique et à l’amélioration de la vie du peuple. Le crédit accordé à la défense nationale sera maintenu au niveau de l’an dernier, soit 15,9 % de l’ensemble du budget.