L’UE appelle Pyongyang à suspendre tous ses actes illégaux

Photo : YONHAP News

L’Union européenne réagit, elle aussi, à la dernière provocation de la Corée du Nord. Son Service pour l’action extérieure (SEAE) a, en effet, exhorté celle-ci à arrêter tout acte illicite portant atteinte à la paix et à la sécurité mondiales.Dans un communiqué publié hier, le porte-parole de l’organe a indiqué que « le seul chemin vers la paix durable et la sécurité dans la péninsule, c’est celui où Pyongyang renoue le dialogue avec les pays concernés et respecte les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies ».La voix du SEAE a ensuite ajouté que l’UE était prête à coopérer avec ses partenaires afin de relancer le processus diplomatique visant à dénucléariser la péninsule de manière complète, vérifiable et irréversible (CVID).Pour rappel, le régime de Kim Jong-un a tiré dimanche un missile balistique hypersonique à portée intermédiaire (IRBM) à combustible solide.