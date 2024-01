BOK : baisse simultanée des prix à l’importation et à l’exportation en décembre

Photo : YONHAP News

Le mois dernier, l’indice des prix à l’importation et celui à l’exportation ont tous deux reculé, selon les données publiées aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK).En détails, le premier a baissé de 1,7 % par rapport à novembre, à 132,46. Il s'agit d’un repli pour le deuxième mois consécutif. Il est principalement dû à la chute des cours du pétrole sur le marché international.A propos des éventuelles conséquences des récents conflits en mer Rouge sur les prix de l’or noir, la banque centrale estime que les cours du baril ne devraient pas, non plus, remonter en janvier. Elle a toutefois fait preuve de circonspection, affirmant qu’il faut scruter de près leur évolution. Et d’ajouter que, jusqu’à présent, la crise en mer Rouge n’a pas pénalisé les échanges commerciaux sud-coréens.Quant à l’indice des prix à l’exportation, il a fléchi de 0,9 % sur un mois, pour se chiffrer à 115,07.En rythme annuel, en 2023, les prix à l’importation ont diminué de 8,2 % et ceux à l’exportation de 7,9 %.