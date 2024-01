Yoon Suk-yeol hausse le ton face à Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le conseil des ministres hebdomadaire s’est réuni aujourd’hui. L’occasion pour Yoon Suk-yeol de revenir sur les récentes bravades de Pyongyang. En effet, le pays communiste a tiré des obus d’artillerie au début du mois près de la frontière maritime avec son voisin du Sud. Et ce dimanche, il a lancé un missile balistique à portée intermédiaire et équipé d’une ogive hypersonique.Le président de la République a défini ces tirs comme un acte de provocation « politique » visant à semer la division au sein de la société sud-coréenne. Il a d’emblée déclaré que son gouvernement était différent de ses prédécesseurs et qu’il mènerait une riposte bien plus importante, grâce à ses capacités de réponse écrasantes. Avant d’ajouter que la tactique du Nord, qui propose une paix déguisée, ne fonctionnera plus dorénavant. « Une fausse paix obtenue après avoir cédé à la menace ne fera que mettre en grand péril notre sécurité nationale », a-t-il martelé.Le chef de l’Etat a également réagi à la déclaration de Kim Jong-un lors d’une réunion plénière du comité central du Parti des travailleurs fin décembre. Le leader nord-coréen a alors indiqué que « les relations Nord-Sud ne sont plus celles de compatriotes, mais relèvent d’un lien hostile entre deux Etats en guerre ». Pour le président sud-coréen, le régime communiste a ainsi admis lui-même qu’il est un « groupe antinational et anti-histoire ».Yoon a cependant voulu se présenter en protecteur des habitants du royaume ermite, qui sont, eux aussi selon lui, ses concitoyens d’après la Constitution du Sud. Dans la foulée, il a ordonné au ministère de la Réunification de créer une journée des transfuges nord-coréens.