Congés de Seol : les péages d’autoroute seront gratuits

Le 10 février prochain, c’est Seol ou le Nouvel An lunaire en Corée du Sud. A l’approche de quatre jours de congé - de la veille du jour J jusqu’au lundi suivant – auxquels les habitants du pays du Matin clair vont avoir droit, le gouvernement a publié une série de mesures en leur faveur.Tout d’abord, tous ceux et celles qui vont prendre le volant, pour rentrer dans leur village natal ou qui profitent des jours fériés pour voyager en province, pourront bénéficier de la gratuité des péages d’autoroutes durant cette période. Les passagers de train à grande vitesse pourront quant à eux bénéficier d’une réduction de prix de billet allant jusqu’à 30 %. Attention ! Pas tous. Ceux qui partent d’une ville de province pour se rendre à Séoul. Les parents qui ont des enfants qui travaillent dans la capitale pourront donc en bénéficier. Ce n’est pas tout. Les compagnies aériennes, elles, vont augmenter leur nombre de vols qui relient les villes sud-coréennes et celles de Chine ou d’Asie du Sud-est. D’environ 10 % par rapport à la fin de l’année dernière.En parallèle, environ 6 000 personnes vont être embauchées pour s’occuper du tri tout comme de la livraison des colis durant les festivités. Un peu comme à Noël en occident, Seol et Chuseok sont une occasion pour les sud-Coréens de s’offrir des cadeaux.