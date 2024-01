Pyongyang décide de fermer ses agences en charge des affaires intercoréennes

Photo : KBS News

La Corée du Nord a décidé de dissoudre ses agences chargées des affaires intercoréennes. Une décision prise, hier, par l’Assemblée populaire suprême (APS), son Parlement. C’est ce qu’ont annoncé les médias d’Etat du pays communiste.Parmi les institutions à abolir figurent, entre autres, le Comité pour la réunification pacifique de la patrie, le Bureau national de coopération économique et l’Administration internationale du tourisme aux monts Geumgang. Ils œuvraient tous les trois pour le dialogue ou pour les projets de coopération bilatérale.S’exprimant devant l’Assemblée, Kim Jong-un a promis de mettre fin aux relations intercoréennes vieilles de presque 80 ans et de légiférer sur l’inflexion de sa politique vis-à-vis de Séoul. Son objectif : reconnaître les deux Corées comme deux Etats distincts.Le jeune dirigeant a aussi plaidé pour l’amendement des articles concernés de la Constitution de son pays, en fonction du changement dans les rapports entre les deux parties. Il est allé plus loin en insistant sur la nécessité d’abandonner complètement le concept de réunification, de réconciliation ou encore de compatriote.Kim III a également déclaré estimer important de préciser dans les lois fondamentales la question de « l’occupation complète de la Corée du Sud, de sa reconquête et de son annexion en tant que partie du territoire nord-coréen » en cas de conflit dans la péninsule. Il a donc ordonné d’en retirer les expressions telles qu’« autonomie », « réunification pacifique » ou « grande cohésion nationale » pour mieux comprendre que le Sud est « le principal ennemi éternel ».A Séoul, le ministère de la Réunification a annoncé mener actuellement un examen général de ces nouvelles mesures. Il a ajouté qu’il fera connaître sa position officielle dès que celle-ci sera déterminée.