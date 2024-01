Séoul assure rester sur ses gardes face à toute menace de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Sur fond d’escalade verbale entre les dirigeants des deux Corées, le ministère sud-coréen de la Défense s’est voulu rassurant.Dans un point de presse, aujourd’hui, son porte-parole a réaffirmé que l’armée du Sud restait sur le qui-vive afin de riposter à toute menace et provocation de Pyongyang. Jeon Ha-kyu a également souligné que les forces militaires sud-coréennes étaient toujours fortement déterminées à défendre la ligne de limite nord (NLL), qui est, de facto, la frontière maritime intercoréenne.Questionné sur le lancement d’un nouveau type de missile, ce dimanche, par le royaume ermite, Jeon s’est contenté de répliquer que les institutions concernées, notamment l’état-major interarmées (JCS), procédaient actuellement à des analyses minutieuses pour en savoir plus sur sa nature et les circonstances de son processus de développement.