Le président russe reçoit la ministre nord-coréenne des Affaires étrangères

Photo : YONHAP News

Comme prévu, le président russe a reçu hier la ministre nord-coréenne des Affaires étrangères en visite en Russie. D’après le Kremlin, Vladimir Poutine a accueilli Choe Son-hui, qui lui a fait part des résultats du tête-à-tête avec son homologue russe tenu plus tôt dans la journée. Les détails de leurs discussions n’ont cependant pas été rendus publics.Sur une image partagée par l’agence de presse RIA Novosti sur telegram, le dirigeant russe serre la main de la haute diplomate nord-coréenne dans une salle de réception. Mais, là aussi, impossible de connaître le contenu de leurs pourparlers.Le voyage de Choe intervient dans un contexte de renforcement de la coopération militaire Pyongyang-Moscou. En effet, le régime de Kim Jong-un fournirait à son allié traditionnel des armes pour sa guerre en Ukraine et ce, en échange de technologies balistiques. Il est donc fortement probable que ce sujet ait été abordé lors de l’entrevue.Autre sujet sur la table des discussions entre la cheffe de la diplomatie nord-coréenne et ses interlocuteurs russes : la visite du président Poutine en Corée du Nord. Si ce dernier s’y rend, ce sera une première en 24 ans. En effet, son dernier déplacement au nord du 38e parallèle remonte à juillet 2000.Quant à la ministre Choe, elle rentrera aujourd’hui à Pyongyang après un voyage de trois jours en Russie.