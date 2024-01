Stationnement de GIs : Séoul prépare ses négociations avec Washington sur le financement

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis entameront, de manière précoce, leurs discussions concernant la mobilisation des GIs au sud du 38e parallèle. L’objectif : réviser l'accord SMA (Special Measures Agreement) portant sur le partage des coûts liés à leur stationnement dans la péninsule, pour une entrée en vigueur en 2026. Cette information a été rapportée mardi par plusieurs médias citant des sources diplomatiques.Lors d'un point de presse tenu le même jour, le porte-parole du ministère sud-coréen des Affaires étrangère,s Lim Soo-suk, a fait savoir que le gouvernement préparerait ses prochaines négociations sur le SMA avec Washington de manière organisée et stratégique.L’accord actuellement en vigueur a été signé en 2021. Il s'applique sur une période de six ans, de 2020 à 2025. Il est exceptionnel que les deux pays engagent des discussions en vue de son renouvellement deux ans avant sa date d'expiration.Pour certains observateurs, cette décision aurait été motivée par la perspective d'une éventuelle réélection de Donald Trump aux Etats-Unis en novembre 2024. En effet, lors des discussions sur le précédent renouvellement du SMA qui avaient débuté en 2019, l'ancien président américain avait appelé à une forte augmentation des contributions de Séoul, conduisant les négociations à une impasse. Le nouvel accord sur le partage des coûts entre les deux alliés avait finalement été conclu après l'arrivée au pouvoir de Joe Biden.