Photo : YONHAP News

Ce mercredi, le soleil a laissé place à la grisaille, voire même à la neige. La totalité du territoire est en effet sous les nuages ce matin, et des précipitations neigeuses sont attendues dans la deuxième partie de la journée, sauf sur la côte sud-est.Les températures matinales varient entre -6°C à Chuncheon et Andong et 9°C sur l’île méridionale de Jeju. Il fait -3°C à Suwon et Daejon, -2°C à Séoul et Cheongju et -1°C à Daegu. Sur la côte sud, de Busan à Mokpo, le thermomètre affiche 4°C.Cet après-midi, les températures seront plutôt douces malgré des chutes de neige. Il fera entre 2 et 5°C dans tout le quart nord-ouest du pays. Le Jeolla verra son mercure grimper jusqu’à 10°C et il fera 11°C à Ulsan et 12°C à Busan. La maximale restera pour Jeju avec 16°C.