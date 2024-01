Nouvel avenir : le nouveau parti de Lee Nak-yon tient un congrès inaugural

Photo : YONHAP News

Lee Nak-yon, ancien chef du Minjoo, la première formation de l'opposition, se retrousse les manches pour lancer un nouveau parti politique dénommé « Nouvel avenir ». Lors d'un congrès inaugural tenu mardi après-midi au Seoul Women's Plaza dans le sud de la capitale, un comité de préparation a été mis en place en vue de sa création.A cette occasion, trois co-présidents ont été élus : l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale, Lee Seok-hyun, l'ex-conseiller régional de Gyeonggi, Shin Jeong-hyeon, et l'avocate Seo Hyo-yeong. Lee Nak-yon, qui a quitté le Minjoo jeudi dernier, a été nommé à la tête du comité des talents.Le nouveau parti a annoncé avoir réuni, à ce jour, plus de 30 000 membres fondateurs. Le Nouvel avenir devrait officiellement voir le jour début février avec la création de son bureau central.Dans son discours, l’ancien patron de l’opposition a déclaré : « Aujourd'hui, nous sommes sur le chemin d'un nouvel avenir. Rompons avec tous les errements du passé, la culture de la haine et de la malédiction, ainsi que les actions vulgaires et violentes ».Lee Jun-seok, ancien président du Parti du pouvoir du peuple (PPP), le mouvement présidentiel, y était invité. Lors de sa prise de parole, il a souligné l'importance de l'humilité afin de fédérer pour un avenir meilleur.Outre Lee Jun-seok, plusieurs autres hommes politiques qui préparent actuellement chacun de leur côté le lancement d'un nouveau parti étaient également présents à ce congrès inaugural de Nouvel avenir. Parmi eux figuraient notamment l'ancien élu du Minjoo, Keum Tae-sup, la députée indépendante, Yang Hyang-ja, ainsi que Cho Eung-cheon, Kim Jong-min and Lee Won-wook, trois élus du Minjoo qui l’ont quitté la semaine dernière.