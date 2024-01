Vladimir Poutine reçoit Choe Son-hui au Kremlin

Photo : KBS News

En visite en Russie depuis lundi, la ministre nord-coréenne des Affaires étrangères a été reçue hier par le président russe. D’après le Kremlin, Vladimir Poutine a accueilli Choe Son-hui, qui lui a fait part des résultats de l'entretien avec son homologue russe Sergueï Lavrov. Les détails de leurs discussions n’ont cependant pas été rendus publics.La réunion entre les deux chefs de la diplomatie s’était déroulée plus tôt dans la journée. A cette occasion, Lavrov avait reproché à Washington d’avoir fait monter la tension dans la péninsule. Avant d’ajouter que Moscou coopérera étroitement avec Pyongyang sur la scène internationale, notamment aux Nations unies. Tout en déclarant que cette rencontre allait renforcer d’un cran la coopération bilatérale, la ministre a fait savoir que Kim Jong-un avait invité Vladimir Poutine en Corée du Nord. Si ce dernier s’y rend, ce sera une première en 24 ans. En effet, son dernier déplacement au nord du 38e parallèle remonte à juillet 2000.Etait présent à ces pourparlers un haut responsable du régime, en charge notamment de la production d’obus conventionnels. Cela laisse donc penser que les deux côtés ont profité du déplacement de Choe pour discuter des échanges militaires, économiques et scientifiques bilatéraux. Il s’agirait alors de la suite du sommet KimⅢ-Poutine tenu en septembre 2023.Pour rappel, le royaume ermite est soupçonné de livrer à son allié traditionnel des armes pour sa guerre en Ukraine et ce, en échange de technologies balistiques.Le programme officiel de Choe Seon-hui en Russie doit se terminer aujourd’hui.