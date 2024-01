Séoul, Washington et Tokyo mènent un entraînement naval conjoint

Photo : KBS News

La Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon ont mené, de lundi à aujourd’hui, un entraînement maritime dans les eaux internationales, situées au sud de l’île de Jeju.C’est une première depuis que les ministres de la Défense des trois pays se sont accordés à effectuer une manœuvre trilatérale de manière régulière. C’était lors de leur rencontre, organisée dans le cadre du Shangri-La Dialogue, en juin dernier. L’objectif : répondre ensemble aux menaces nucléaires et balistiques nord-coréens.Cependant, les drapeaux du soleil levant dressés sur les navires nippons peuvent être polémiques. Le Kyokujitsuki, c’est ainsi qu’il s’appelle, avait été utilisé par Tokyo durant la Seconde Guerre mondiale. Il est donc considéré comme symbole du militarisme nippon dans la région, et est souvent controversé lors d’entraînements multinationaux ou de compétitions sportives.Les autorités militaires sud-coréennes ont expliqué, de leur côté, qu’il est communément admis que les navires militaires affichent soit le drapeau national, soit un emblème représentant leur armée.