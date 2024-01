John Plumb : le Pentagone surveille les capacités militaires spatiales de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, un haut responsable du département de la Défense a affirmé surveiller sérieusement les capacités de la Corée du Nord à mener une guerre dans l’espace.C’est John Plumb, sous-secrétaire adjoint chargé de la politique spatiale du Pentagone, qui a tenu ces propos hier. Selon lui, il n’est pas certain que le satellite de reconnaissance militaire du pays communiste présente une menace. Malgré cela, Washington se prépare à toute éventualité.Pour rappel, Pyongyang avait annoncé en novembre avoir réussi à tirer son premier satellite espion. Le régime avait alors prétendu que ce « Malligyong-1 » avait pris des photos de la Maison blanche, du département de la Défense ainsi que plusieurs bases militaires américaines. Sans pour autant les dévoiler.L’administration Biden a, par ailleurs, commenté les deux récentes annonces importantes du Nord. Elles concernent le lancement du missile balistique à portée intermédiaire et équipé d’une ogive hypersonique, et sa décision de définir le Sud comme son premier ennemi dans sa Constitution. Le porte-parole du Pentagone a une nouvelle fois appelé le régime de Kim Jong-un à s’abstenir de tout acte de provocation et à revenir sur la table des négociations diplomatiques. Dans le même temps, Patrick Ryder a réitéré l'intention des USA de travailler en étroite coopération avec leurs alliés afin de maintenir la sécurité dans la région.