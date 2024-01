Photo : YONHAP News

Ce jeudi, de la neige et de la pluie vont tomber sur tout le pays puis s'atténueront au fur et à mesure de la journée.La température matinale est de 0°C à Chuncheon, 2°C à Séoul, Suwon et Andong. Il fait entre 7 et 8°C dans le Jeolla et 11°C à Busan. La maximale est pour l’île méridionale de Jeju qui enregistre un mercure grimpant jusqu’à 13°C.Cet après-midi, il fera entre 8 et 10°C dans toute la moitié nord du territoire. Météo-Corée a prévu des éclaircies sur la côte sud avec des températures qui atteindront 13°C à Busan et 17°C à Jeju.Le mélange de pluie et de neige créera, par endroits, du verglas. Il est donc préconisé de se montrer prudent en voiture et à pied.