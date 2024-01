Moscou-Pyongyang : échange d’une aide alimentaire contre une exploitation commune des terres rares

Photo : YONHAP News

La cheffe de la diplomatie nord-coréenne a bouclé, hier, sa visite en Russie. La veille, Choe Son-hui avait été reçue successivement par son homologue Sergueï Lavrov puis par Vladimir Poutine.Les discussions entre les deux ministres ont pour l’essentiel porté sur l’aide alimentaire de Moscou à Pyongyang, l’exploitation conjointe des ressources naturelles du sous-sol en Corée du Nord ainsi que les échanges culturels bilatéraux.A en croire une source diplomatique, la Russie aurait promis de continuer à fournir au Nord des denrées comme le maïs. Elle aurait proposé, en échange, de prospecter et exploiter ensemble les gisements de métaux, comme l’or et les terres rares au nord du 38e parallèle. La reconnaissance mutuelle de diplômes universitaires et les échanges sportifs se seraient également invités dans la conversation.A l’issue de cet entretien, la plus haute diplomate du royaume ermite s’est rendue au Kremlin. Le président l’a accueillie en lui serrant la main pendant plus de dix secondes. Le palais présidentiel a, plus tard, annoncé que Poutine et Choe avaient discuté de la situation politique de la péninsule, et que Moscou cherchait à développer ses relations avec Pyongyang dans tous les domaines, y compris ceux considérés comme « sensibles ». Selon son porte-parole, Dmitri Peskov, « Moscou a répété que le Nord était l’un de ses partenaires les plus importants ».De l’avis des observateurs, il aurait aussi été question de la visite à Pyongyang de Poutine, et il est très probable que ce déplacement ait lieu avant ou après l’élection présidentielle russe, prévue en mars.Dans ce contexte, on a appris que le régime de Kim Jong-un venait d’autoriser les voyages en groupes sur son territoire, mais seulement pour les Russes. Ce sera effectif à partir du mois prochain, et c’est une première en quatre ans. Il s’agit d’un circuit de quatre jours dans la capitale et la station de ski de Masikryong à Wonsan.