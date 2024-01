Rencontre hier des négociateurs nucléaires sud-coréen et japonais

Photo : YONHAP News

Le négociateur nucléaire sud-coréen va retrouver, aujourd’hui à Séoul, ses homologues américain et japonais. Avant cette rencontre à trois, Kim Gunn s’est entretenu hier avec l’émissaire nippon Hiroyuki Namazu, arrivé un peu plus tôt dans la capitale sud-coréenne.Les deux hommes ont alors fustigé unanimement le comportement de la Corée du Nord, qui continue d’aiguiser les tensions à l’échelle de la péninsule mais aussi à l’échelle régionale. Pour eux, cet acte ne fera que renforcer la coopération sécuritaire entre leurs pays et les Etats-Unis. Ils se sont alors engagés à travailler main dans la main pour faire face à ces menaces constantes.Les deux parties ont également partagé leur évaluation sur le récent rapprochement Pyongyang-Moscou, en particulier sur le voyage en Russie de la ministre nord-coréenne des Affaires étrangères.Kim et Namazu ont alors indiqué que les deux alliés pouvaient échanger, mais devaient le faire en respectant les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Ils ont aussi affiché leur volonté de conduire la communauté internationale à donner une réponse coordonnée face aux provocations du Nord et à couper ses sources de financement destinées à son développement nucléaire.