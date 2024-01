Forte hausse en 2023 du nombre de transfuges nord-coréens arrivés au Sud

Photo : YONHAP News

En 2023, le nombre de transfuges nord-coréens arrivés en Corée du Sud a fortement augmenté par rapport aux deux années précédentes.A en croire les données communiquées aujourd’hui par le ministère de la Réunification, l’an dernier, 196 nord-Coréens sont venus s’installer dans le sud de la péninsule. A titre de comparaison, les chiffres ont été de 67 et de 63 en 2022 et en 2021 respectivement. Mais en 2020, à savoir avant la crise sanitaire de coronavirus, un total de 229 réfugiés avait été comptabilisé.84 % de ces 196 nord-Coréens sont des femmes. Par profession, plus de sept personnes sur dix sont des ouvriers, des femmes au foyer ou encore des agriculteurs.L’an dernier, la majorité des transfuges sont arrivés au pays du Matin clair après avoir séjourné un long moment dans des pays tiers autres que la Chine ou la Russie. A noter aussi que le Sud a reçu le plus grand nombre de diplomates et d’employés nord-coréens en poste à l’étranger depuis quelques années. Pourtant, le ministère s’est refusé à donner leur nombre exact, invoquant un problème de leur sécurité.Autre nouveauté : en 2023, treize nord-Coréens ont fait défection par la mer. Neuf par la mer Jaune et les quatre autres par celle de l’Est. Une chose qui n’avait pas été constatée les deux années précédentes.