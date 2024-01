Samsung ouvre l’ère des smartphones IA

Photo : YONHAP News

L'intelligence artificielle (IA) est désormais incontournable dans de nombreux domaines de notre quotidien et elle l’est aussi pour les smartphones. Samsung Electronics est en première ligne pour ouvrir cette nouvelle ère. De fait, le géant sud-coréen vient de dévoiler ses nouveaux smartphones Galaxy 24, s’appuyant sur l’IA. Une première mondiale.Lors de la présentation du nouveau produit, hier à San José, en Californie, le chef de la division « Mobile Experience (MX) » du conglomérat, Roh Tae-moon, a déclaré que « la nouvelle série servirait d’un chemin vers l’expérience, sûre et significative, de l’intelligence artificielle, alors que les outils portables deviennent son point d’approche de base ».La série compte trois modèles : S24, S24+ et S24 Ultra. La firme a expliqué y avoir intégré une IA de sa propre conception, ce qui a permis bien sûr de booster leurs performances. La traduction simultanée de la conversation en treize langues, dont le coréen et l’anglais, est donc possible, même sans connexion et en mode avion.Autre fonction intéressante : la réalisation facile des recherches, par exemple sur les réseaux sociaux. Il suffit, avec le stylet ou le doigt, d’entourer un élément pour obtenir les informations voulues. C’est le fruit de sa coopération avec Google.Il existe aussi un « montage génératif » de photos et une fonction qui transforme des vidéos en temps réel en ralenti.L’attention se porte désormais sur la possibilité pour Samsung de faire des vagues avec ses nouveaux modèles, alors que l'iPhone 15 de la marque à la pomme connaît quelques difficultés.Les smartphones dernier cri du groupe sud-coréen sont disponibles à partir du 31 janvier dans le monde entier, mais de manière progressive. Parmi eux, le modèle S24 Ultra sera vendu à un prix légèrement plus élevé que l’iPhone 15 Pro Max, le dernier téléphone intelligent haut de gamme d’Apple.