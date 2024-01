La Corée du Sud veut accueillir plus de talents étrangers

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Gestion du personnel a annoncé, hier, la mise en place de nouveaux programmes afin d’attirer des spécialistes étrangers à venir travailler en Corée du Sud. Plus précisément, il espère les orienter vers des postes dans le secteur public. Deux catégories de personnes sont concernées : des experts coréens travaillant à l'étranger, et des étrangers en visite sur le territoire.La première mesure consiste à élargir la « Base de données nationale sur les talents », qui est le système national de gestion des informations sur le personnel. Ce dernier établit et gère les informations sur les candidats à des fonctions publiques afin de nommer et de recruter des spécialistes à des postes clés. L’objectif est donc d’y rajouter les informations personnelles des potentiels travailleurs étrangers qui sont considérés comme exceptionnels.Le ministère, en collaboration avec un grand nombre d’institution, effectuera alors un croisement des bases de données de différentes institutions afin de recueillir le plus d’informations possibles et de profils prometteurs. Pour ne citer qu’elles, l'Agence coréenne de promotion des investissements commerciaux (KOTRA) et la Fédération coréenne des sociétés scientifiques et technologiques y participeront dans un premier temps. Les informations sur les étrangers ayant visité les agences gouvernementales cette année seront également enregistrées.