Législatives 2024 : les deux camps rivaux enchaînent promesses sur promesses

Photo : YONHAP News

La classe politique multiplie les promesses à ses concitoyens en vue des élections législatives qui seront organisées le 10 avril prochain.Ce jeudi, le chef intérimaire du Parti du pouvoir du peuple (PPP) s’est engagé à présenter au Parlement - voire faire voter - une proposition de loi interdisant aux candidats d’organiser une réception pour célébrer la parution de leur ouvrage. Une pratique courante qui de fait, a pour but de lever des fonds destinés à financer leur campagne. Han Dong-hoon la considère comme un vice à faire disparaître. Il s’agit de la cinquième promesse de réformes politiques depuis qu’il a pris les rênes de la formation présidentielle, le mois dernier.Dans le camp d’en face, le patron du Minjoo a annoncé une batterie de mesures pour relancer la natalité en berne. Lee Jae-myung a alors averti sur la baisse très inquiétante du taux de fécondité. Le patron de la première force de l’opposition a précisé que le nombre d’enfants par femme devrait tomber à 0,5 dans deux ans et celui des habitants du pays à environ 30 millions dans 50 ans. Il a d’emblée souligné la nécessité d’une inflexion radicale de la politique nataliste.Pour lui, les inégalités de patrimoine et de revenus sont les premiers responsables de la chute des naissances. Les mesures de son mouvement seront donc axées sur les soutiens aux nouveaux mariés comme aux jeunes parents.