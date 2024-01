Rencontre des négociateurs nucléaires sud-coréen, américain et japonais à Séoul

Photo : YONHAP News

Sur fond de fortes tensions dans la péninsule, le négociateur nucléaire sud-coréen a reçu aujourd’hui ses homologues américain et japonais.Au cours de cette rencontre, qui a eu lieu à Séoul, les trois représentants ont coordonné les mesures à prendre conjointement face à l’actuelle situation des deux Corées.Dans sa prise de parole, le sud-Coréen, Kim Gunn, a déclaré que si l’administration de Yoon Suk-yeol poursuivait des efforts pour instaurer une paix et une prospérité durables, le régime de Kim Jong-un, lui, allait à contre-sens. Dans la foulée, il a reproché à ce dernier de créer ces tensions pour favoriser sa propre cohésion nationale et pour justifier la dissolution de ses agences chargées des affaires intercoréennes. Le diplomate a alors dénoncé « une politique isolationniste et autodestructrice ».Les trois partenaires auraient également partagé l’évaluation des récentes relations Pyongyang-Moscou et discuté des meilleurs moyens de travailler main dans la main avec la communauté internationale. A ce propos, l’expert sud-coréen a indiqué que le Nord semblait miser sur une grande collaboration avec la Russie, alors que celle-ci, au contraire, le conduira dans une impasse.Les discussions entre Kim Gunn, Jung Pak et Hiroyuki Namazu auraient aussi porté sur les mesures à prendre afin d’empêcher le royaume ermite de récolter des fonds pour financer ses programmes nucléaire et balistique.En amont de l’entretien à trois, les représentants sud-coréen et américain ont tenu un tête-à-tête. A cette occasion, ils ont exhorté Pyongyang à arrêter immédiatement ses provocations et à revenir sur la table du dialogue visant à sa dénucléarisation.