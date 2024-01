Conseil de sécurité : Séoul participe à une discussion informelle sur la question nord-coréenne

Photo : YONHAP News

Le Conseil de sécurité des Nations unies a organisé, jeudi matin à New York, sa première discussion informelle de l’année sur la Corée du Nord. Cette dernière a été tenue à la demande de Séoul, de Washington ou encore de Tokyo.La Corée du Sud, qui est devenue membre non-permanent du Conseil cette année, a participé à cette réunion dont ses membres ont l’exclusivité. Cela lui accorde le droit de parole dans les discussions concernant la menace du pays communiste et la nécessité d'une réponse de la communauté internationale.Lors de ce rassemblement, les participants ont abordé en profondeur deux questions. La première concerne le lancement, le 14 janvier, d’un missile balistique à combustible solide de portée intermédiaire équipé d'une ogive hypersonique. La seconde est relative aux menaces à l’encontre du Sud, ainsi que la paix et la sécurité internationales. En particulier, Séoul a mentionné un changement dans la politique nucléaire de Pyongyang au cours de ces deux ou trois dernières années. Il a ainsi souligné la nécessité pour le Conseil d’aller au-delà d’une réponse concentrée sur les lancements de missiles balistiques intercontinentaux. Selon lui, il faut maintenant réagir à toute sorte de menaces qui pourrait subvenir, et qui remet en question la paix et la sécurité internationales.Aux journalistes qui l’attendaient à la sortie de cette réunion, l’ambassadeur sud-coréen à l'Onu a indiqué que, compte tenu des propos et des actions du royaume ermite, la situation s’aggravait. Hwang Joon-kook a souligné qu’il était nécessaire pour le Conseil de sécurité de rompre son silence sur la manière de faire face à la pression que le régime de Kim Jong-un tente d’exercer sur lui.