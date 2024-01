Météo : fin de semaine en demi-teinte

Photo : YONHAP News

Ce vendredi, le temps est doux aux pays du Matin clair. Le ciel, lui, reste nuageux sur la quasi-totalité du territoire.Ce matin, les températures varient entre -2°C, la minimale à Chuncheon, et 11°C, la maximale sur l’île méridionale de Jeju. Il fait 1°C à Séoul, 2°C à Gangneung, 3°C à Daejeon et 8°C à Busan. Cet après-midi, le mercure oscillera entre 8 et 10°C dans tout le pays, avec une maximale à 13°C pour Jeju.Il en sera de même ce week-end, où le soleil ne pointera que très épisodiquement le bout de son nez au sud de la péninsule, dimanche après-midi. Des précipitations de neige ou de pluies ont été annoncées pour la fin de journée de samedi. Les températures seront similaires à aujourd’hui. Météo-Corée a annoncé 1°C les matins et 7°C les après-midi à Séoul, entre 7 et 10°C à Busan et 5 et 8°C dans le Jeolla.