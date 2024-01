Peste porcine africaine : le Premier ministre donne des instructions pour empêcher sa propagation

Photo : YONHAP News

Après l'apparition de la peste porcine africaine (PPA) dans le district de Yeongdeok dans le Gyeongsang du Nord, de nouveaux cas ont été confirmés à Paju dans la province de Gyeonggi.Le Premier ministre sud-coréen, actuellement en visite en Suisse pour assister au Forum de Davos, en a été informé jeudi. Il a alors ordonné de procéder à des mesures pour stopper nette la propagation, conformément aux directives d'urgence.Afin de prévenir la prolifération du virus entre les fermes, Han Duck-soo a souligné la nécessité de contrôler scrupuleusement l'arrêt temporaire des déplacements entre les exploitations, les abattoirs et les usines alimentaires pour animaux. Cela concerne sept villes et districts de Gyeonggi et Cheorwon dans la province de Gangwon.Le chef du gouvernement a expliqué que c’était le premier cas détecté de cet hiver, certes, mais que le risque de propagation de ces maladies du bétail est très important. Et ce, notamment à l’approche du Nouvel An lunaire où les déplacements seront plus fréquents. Il a ainsi appelé les éleveurs de porcs à respecter les règles de prévention contre les maladies, telles que la désinfection stricte de l'intérieur et de l'extérieur des fermes. Il a également demandé aux autorités gouvernementales et locales concernées de faire de leur mieux pour prévenir l’expansion de la PPA.