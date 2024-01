La Corée du Sud devient la 5e puissance militaire mondiale

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud s’est hissée à la cinquième place mondiale en termes de puissance militaire. C’est ce que montre un rapport publié aujourd’hui par le cabinet américain Global Fire Power.Dans ce classement portant sur 145 Etats, le pays du Matin clair a obtenu un Power Index de 0,1416, ce qui lui a permis de monter d’un cran par rapport à l’an dernier. Ayant occupé le neuvième rang en 2013, il a constamment renforcé sa capacité pour se maintenir au sixième entre 2020 et 2023.Quant à la Corée du Nord, elle est descendue de deux places pour se classer 36e, avec un score de 0,5313. En 2019, le royaume ermite se trouvait au 18e rang, mais continue de voir son indice baisser.Quelques explications. Plus le Power Index se rapproche de zéro, plus cela signifie que la puissance militaire du pays est forte. Son calcul repose sur plus de 60 facteurs dont le nombre d’effectifs, d’armes et le fonds alloués.Dans la catégorie du budget militaire, Séoul a figuré à la 11e place et Pyongyang à la 58e. La tête de la liste était occupée, sans surprise, par les Etats-Unis, suivis de la Russie, de la Chine et de l’Inde.