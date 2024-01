Grippe : le nombre de patients a été multiplié par 91 après le COVID-19

Photo : YONHAP News

L'épidémie de grippe est devenue très virulente au pays du Matin clair suite à l’affaiblissement de celle du COVID-19. Selon les données publiées ce matin par le Service national de l’Assurance-maladie (NHIS), en 2022, le nombre de patients atteints de ce virus saisonnier a été multiplié par 91 sur un an pour atteindre près de 873 000. Il a diminué entre 2018 et 2021 avant de faire un bond spectaculaire en 2022. Par sexe, la grippe a touché 111 fois plus d’hommes et 73 fois plus de femmes avec respectivement 480 000 et 380 000 individus.Selon le médecin Jung Woo-yong, de l’hôpital d’Ilsan, lors de la pandémie de coronavirus, les gens ont respecté plus strictement les règles d’hygiène et ont contacté moins de personnes. Par conséquent, les maladies respiratoires infectieuses ont connu un recul. Or, avec le retour à la vie normale et le port du masque n’étant plus obligatoire, les cas de grippe, eux, ont augmenté.Parmi ceux qui en sont atteints, les 10 à 19 ans étaient les plus nombreux avec 39 %. Viennent ensuite les moins de neuf ans, les personnes dans la vingtaine et les trentenaires.Jung a affirmé que le meilleur moyen de prévenir la grippe est de recevoir un vaccin deux semaines avant le pic de l'épidémie.