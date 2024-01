Météo : la vague de froid est de retour

Photo : YONHAP News

En cet avant dernier lundi du mois de janvier, le temps est nuageux dans tout le pays, et l’on constatera même de la neige par endroits.En effet, des flocons ou de la pluie vont tomber sur la côte ouest de la province de Chungcheong du Sud, de Jeolla et sur l'île de Jeju. On pourra également en apercevoir dans la zone métropolitaine et dans l’aire intérieure et montagneuse de Gangwon.Météo-Corée conseille de bien se couvrir aujourd’hui. La vague de froid faisant son retour, des températures négatives sont attendues sur presque la totalité du territoire, matin comme après-midi. Attention donc aux routes et chemins verglacés.En début de journée, il fait -10°C à Séoul, la minimale. Le thermomètre enregistre -9°C à Suwon, -8°C à Chuncheon et -6°C à Daejeon. Il fait légèrement plus doux sur la côte sud : -2°C à Yeosu et Mokpo et 0°C à Busan. Après le déjeuner, le mercure remontera légèrement, mais pas assez pour nous réchauffer. Il fera -6°C dans la capitale, entre -3 et -2°C dans le Jeolla, -1°C à Gangneung et 4°C sur l’île méridionale de Jeju.