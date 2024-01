Pyongyang se dit prêt à accueillir Vladimir Poutine

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a annoncé la possible visite imminente du président russe Vladimir Poutine à Pyongyang, affichant sa volonté de renforcer la coopération militaro-économique bilatérale.Le bureau du conseiller du ministère nord-coréen des Affaires étrangères a fait savoir hier, via la KCTV, que Vladimir Poutine avait exprimé son souhait de se rendre chez son allié dans les meilleurs délais. Il l’aurait fait savoir lors de sa rencontre avec Choe Son-hui, la cheffe de la diplomatie nord-coréenne, à Moscou. Il aurait également remercié Kim Jong-un pour cette invitation.Qui plus est, la télévision centrale nord-coréenne a annoncé que la haute diplomate et son homologue russe, Sergei Lavrov, s'étaient engagés ensemble à renforcer la coopération stratégique et tactique bilatérale pour sauvegarder leurs intérêts communs.Toujours sur la KCTV, le bureau du conseiller ministériel a expliqué que Poutine était reconnaissant envers le pays communiste pour son soutien et sa solidarité concernant la guerre en Ukraine. Probablement une façon de le remercier pour sa fourniture d’obus et de missiles.De son côté, le Kremlin a annoncé vendredi dernier que des discussions étaient en cours en vue d'une visite de son chef de l'Etat à Pyongyang. Si ce dernier s’y rend, ce sera une première en 24 ans. En effet, son dernier déplacement au nord du 38e parallèle remonte à juillet 2000.